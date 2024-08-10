Как сообщает источник, "Локомотив" предложил за защитника "Сочи" 3 млн евро, что категорически не устроивает руководство сочинского клуба.
В составе "Сочи" словенский защитник провел 66 матчей в официальных турнирах, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.ру"
Источник: "Сочи" не устроило предложение "Локомотива" по Дркушичу
"Сочи" и "Локомотив" не могут договориться о сумме трансфера Вани Дркушича.
Фото: ФК "Сочи"