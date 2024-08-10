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"РБ Спорт": Дркушич выбирает между "Зенитом", "Локомотивом" и "Осасуной"

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Защитник "Сочи" Ваня Дркушич в скором времени сменит клуб. У него есть три варианта.
Фото: ФК "Сочи"
Как сообщает источник, Ваня Дркушич имеет три конкретных предложения, но пока ни на одно не дал ответ. Игроком интересуются "Зенит", "Локомотив" и "Осасуна". Завтра словенский защитник должен принять окончательное решение по поводу своего перехода.

Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 3,5 млн евро.

Источник: "РБ Спорт"

Ваня Дркушич Зенит Локомотив Осасуна Сочи Российские трансферы
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