"Почему такой старт? Если бы мы знали, то раньше бы устранили причину. Сегодняшняя победа точно придаст нам уверенности", - цитирует слова Агкацева "Матч ТВ".
Напомним, что вчера в рамках 4 тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" в домашнем матче обыграл ЦСКА со счетом 2:1. В составе "быков" отличились Жоау Баши и Витор Тормена, в составе "армейцев" - Игорь Дивеев.
На данный момент ЦСКА занимает 4 строчку в турнирной таблице, а "Краснодар" - 7 позицию.
Агкацев - о победе над ЦСКА: она нам точно придаст уверенности
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев прокомментировал результат матча с ЦСКА. "Горожане" одержали победу со счетом 2:1.
Фото: ФК "Краснодар"