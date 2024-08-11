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Агкацев - о победе над ЦСКА: она нам точно придаст уверенности

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Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев прокомментировал результат матча с ЦСКА. "Горожане" одержали победу со счетом 2:1.
Фото: ФК "Краснодар"
"Почему такой старт? Если бы мы знали, то раньше бы устранили причину. Сегодняшняя победа точно придаст нам уверенности", - цитирует слова Агкацева "Матч ТВ".

Напомним, что вчера в рамках 4 тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" в домашнем матче обыграл ЦСКА со счетом 2:1. В составе "быков" отличились Жоау Баши и Витор Тормена, в составе "армейцев" - Игорь Дивеев.

На данный момент ЦСКА занимает 4 строчку в турнирной таблице, а "Краснодар" - 7 позицию.

Станислав Агкацев Краснодар ЦСКА Чемпионат России ПЛ
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