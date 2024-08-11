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В "Спартаке" объяснили отсутствие Зобнина и Чернова в заявке на матч с "Ахматом"

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В пресс-службе "Спартака" объяснили непопадание Романа Зобнина и Никиты Чернова в заявку на матч 4-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Спартак"
Московский "Спартак" опубликовал свой стартовый состав на матч с "Ахматом", в заявке помимо отстраненного Александра Соболева не оказалось опорного полузащитника Романа Зобнина и защитника Никиты Чернова. Также на игре будет отсутствовать защитник Алексис Дуарте.

"Чернов получил повреждение в прошлом матче, Зобнин продолжает восстановление", - прокомментировали в пресс-службе московского клуба.

Встреча "Спартака" и грозненского "Ахмата" пройдет 11 августа на стадионе "Лукойл Арена" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают пятое место и отстают на три балла от "Локомотива" и "Динамо", расположившихся на третьей и второй позиции.

Источник: "Чемпионат"

Спартак Ахмат Роман Зобнин Никита Чернов
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