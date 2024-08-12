"То, как судьи трактуют эпизоды, когда мяч попадает в руку игроку, для меня, как и для многих, — загадка. Мы видим, что в одной и той же ситуации арбитры принимают разные решения. Ни болельщики, ни футболисты, ни сами судьи не понимают этих правил. Надо сделать так, чтобы правила были едиными и все эпизоды трактовались одинаково. А то получаются "двойные стандарты", разночтения", - приводит слова Дьякова "РБ Спорт".
Матч четвертого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Зенитом" и московским "Динамо", который проходил 10 августа в Санкт-Петербурге, обслуживал арбитр Сергей Иванов. На 84-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев за игру рукой в штрафной площади полузащитника петербуржцев Вильмара Барриоса. Подошедший к мячу нападающий "Динамо" Муми Нгамалё не смог реализовать одиннадцатиметровый - его удар отразил вратарь сине-бело-голубых Евгений Латышонок.
Дьяков: для меня загадка, как судьи трактуют попадание мяча в руку
Бывший игрок "Ростова" и московского "Динамо" Виталий Дьяков прокомментировал назначение пенальти в матче 4-го тура РПЛ между "Зенитом" и московским "Динамо".
Фото: ТАСС