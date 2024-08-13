"На 60-й минуте надо было назначать 11-метровый в ворота "Локо". Защитник не сыграл в мяч, не успел, поставил ногу — это наступ. Кукуляк находился в идеальной позиции и всё видел. Почему для него это не 11-метровый? А для Шадыханова, который работал на VAR, почему? Такие эпизоды зарождают в голове непонятные мысли", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
10 августа в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги прошёл матч между московским "Локомотивом" и махачкалинским "Динамо". Для обслуживания игры была назначена судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком. На VAR работал арбитр Павел Шадыханов. Судьи показали две жёлтые карточки: игроку "Динамо" Темиркану Сундукову и игроку "Локомотива" Евгению Морозову. Матч завершился победой "железнодорожников" со счётом 2:0.
Арбитр Федотов - о неназначенном пенальти в ворота "Локо": такие эпизоды зарождают непонятные мысли
Бывший футбольный судья Игорь Федотов указал на ошибку, которую допустили судьи в матче 4-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Динамо" (Махачкала).
Фото: "РИА Новости"