"Что касается назначения Пятибратова в "Факел", то я не имею права делать выводы, так как тоже являюсь тренером. Я только могу пожелать удачи и успехов специалисту и клубу. Не знаю, будет ли Пятибратову проще в "Факеле" из-за опыта работы в этой команде. Но ему нужно повариться в нынешней ситуации", - цитирует Ташуева "Чемпионат".
Вчера, 13-го августа, воронежский "Факел" объявил о назначении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера. Российский специалист ранее ужа возглавлял команду с сентября 2022 года по апрель 2023 года. Ранее воронежцы объявили об отставке с поста главного тренера Игоря Черевченко.
Напомним, что Сергей Ташуев ранее тоже возглавлял воронежский клуб - российский специалист проработал в клубе с сентября 2023 года по апрель 2024 года. Ташуев покинул клуб "по семейным обстоятельствам", однако уже на следующий день заявил, что готов вернуться к работе и открыт для предложений.
Ташуев высказался о назначении Пятибратова главным тренером "Факела"
Сергей Ташуев высказался о назначении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера "Факела".
Фото: ФК "Факел"