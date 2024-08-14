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Мостовой: возможный переход Сергеева в ЦСКА - это хорошо для футболиста и для клуба

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Ивана Сергеева в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Возможный переход Сергеева в ЦСКА — это хорошо для футболиста и для клуба. Прежде всего футболист должен быть амбициозным. Можно сколько угодно сидеть на лавке в "Зените" и выигрывать чемпионства, но любой футболист хочет играть. Поэтому если Сергеев решится на такой переход, то в ЦСКА он будет заигран", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий петербургского "Зенита" Иван Сергеев может перейти в московский ЦСКА. Напомним, что этим летом нападающий Фёдор Чалов покинул "армейцев" и перешел в греческий ПАОК. В прошлом сезоне Иван Сергеев провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 39 матчей и отметился 11-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 5 миллионов евро.

После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, московский ЦСКА располагается на 4-й строчке с семью очками.

Александр Мостовой ЦСКА Иван Сергеев
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