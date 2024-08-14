"Не знаю насчёт слухов об уходе и не хочу их комментировать. Я очень счастлив быть в "Спартаке", - цитирует слова Медины "Чемпионат".
Хесус Медина перешел в Спартак из ЦСКА 10 июля 2023 года, подписав трехлетний контракт с красно-белыми. В составе команды он провел 39 матчей, в которых отличился 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 5 млн евро.
Хесус Медина прокомментировал слухи о своем уходе из "Спартака"
Игрок "Спартака" Хесус Медина прокомментировал на слухи о том, что он может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Фото: "Матч ТВ"