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Хесус Медина прокомментировал слухи о своем уходе из "Спартака"

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Игрок "Спартака" Хесус Медина прокомментировал на слухи о том, что он может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Фото: "Матч ТВ"
"Не знаю насчёт слухов об уходе и не хочу их комментировать. Я очень счастлив быть в "Спартаке", - цитирует слова Медины "Чемпионат".

Хесус Медина перешел в Спартак из ЦСКА 10 июля 2023 года, подписав трехлетний контракт с красно-белыми. В составе команды он провел 39 матчей, в которых отличился 7 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 5 млн евро.

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