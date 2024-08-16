"Никогда в жизни не поставлю себя с Яшиным или с Дасаевым в один ряд. Я понимаю, что моя работа — играть в футбол, я с 4,5 лет занимаюсь футболом, к этому стремился. Хорошая карьера, объективно говоря. Но чтобы залезть туда, к легендам — никогда в жизни!", - цитирует Акинфеева "Матч ТВ".
Игорь Акинфеев - воспитанник московского ЦСКА, с 2003 года неизменно выступает за "армейцев", в составе которых в общей сложности провёл 769 матчей (из них - 320 матчей сыграл "на ноль"), пропустил 699 голов, шесть раз выигрывал чемпионат России и стал обладателем Кубка УЕФА. В 2004-2018 годах выступал в составе сборной России, за которую сыграл 111 матчей (из них - 48 матчей сыграл "на ноль") и пропустил 95 матчей.
Акинфеев рассказал, как относится к сравнениям с Яшиным и Дасаевым
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев дал свой комментарий по поводу того, что люди сравнивают его с вратарями сборной СССР - Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.
Фото: Global Look Press