"Неуважительно так говорить в интервью в адрес судей. Понятное дело, что у нас есть жалобы на судейство в каждом туре как оправданные, так и неоправданные. Но, думаю, нужно уважительно общаться со всеми, тем более без мата", - сказал Булыкин.
Напомним, Андреев в весьма эмоциональной форме раскритиковал работу судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым. "Оренбург" проиграл "Ростову", имея преимущество в два мяча после перерыва. Во второй половине встречи нападающий желто-синих Николай Комличенко за две минуты сравнял счет, забив на 51-й и 52-й минуте, на 90+4-й бразилец Роналдо забил победный гол. По информации СМИ, в словах Андреева были нецензурная лексика. Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет "РБ Спорт" поведение спортивного директора оренбуржцев.
Источник: "Чемпионат
Булыкин - о поведении спортивного директора "Оренбурга": неуважительно так говорить в интервью в адрес судей
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поведение спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Авдеева после матча 5-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: РИА Новости