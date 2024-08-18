"При всём уважении к Бакаеву, он хороший футболист, но не думаю, что "Зенит" опасается его. Некрасивая история, но верю, что если люди говорят, никаких ограничений нет. Хочу потом сесть и без эмоций обсудить этот вопрос", - цитирует Алаева "Чемпионат".
Напомним, полузащитник Зелимхан Бакаев перебрался из "Зенита" в "Химки" на правах аренды в летнее трансферное окно. На очный матч между командами хавбек не был включен в заявку. Наставник "Химок" Франк Артига заявил, что Бакаев не может принять участие в матче из-за запрета, что противоречит правилам РПЛ.
Сам Зелимхан Бакаев также подтвердил, что ему запретили принимать участие в матче. Позже гендиректор подмосковного клуба Николай Оленев сообщил, что Бакаев пропускает игру из-за недомогания, а тренер оговорился.
Президент РПЛ Алаев: при всем уважении, не думаю, что "Зенит" опасается Бакаева
Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с возможным запретом на участие в матче 5-го тура "Химки" - "Зенит" полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: официальный сайт РФС