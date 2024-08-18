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Президент РПЛ Алаев: при всем уважении, не думаю, что "Зенит" опасается Бакаева

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Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с возможным запретом на участие в матче 5-го тура "Химки" - "Зенит" полузащитника Зелимхана Бакаева.
Фото: официальный сайт РФС
"При всём уважении к Бакаеву, он хороший футболист, но не думаю, что "Зенит" опасается его. Некрасивая история, но верю, что если люди говорят, никаких ограничений нет. Хочу потом сесть и без эмоций обсудить этот вопрос", - цитирует Алаева "Чемпионат".

Напомним, полузащитник Зелимхан Бакаев перебрался из "Зенита" в "Химки" на правах аренды в летнее трансферное окно. На очный матч между командами хавбек не был включен в заявку. Наставник "Химок" Франк Артига заявил, что Бакаев не может принять участие в матче из-за запрета, что противоречит правилам РПЛ.

Сам Зелимхан Бакаев также подтвердил, что ему запретили принимать участие в матче. Позже гендиректор подмосковного клуба Николай Оленев сообщил, что Бакаев пропускает игру из-за недомогания, а тренер оговорился.

Александр Алаев Зенит Химки Зелимхан Бакаев Российские трансферы
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