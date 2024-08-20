"Считаю, что потеря двух ключевых игроков сейчас подстегнет руководство клуба купить футболиста. Я даже в этом убежден. А куда деваться? Иначе чемпионом не станешь", - сказал Орлов.
Напомним, в игре 5-го тура против "Химок" (1:1) лучший бомбардир петербуржцев Максим Глушенков получил травму руки. Футболисту уже сделали операцию, у него диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением. До этого, в матче 4-го тура против "Динамо" травму получил лучший ассистент "Зенита" бразильский полузащитник Вендел. Кроме этого, в предстоящем матче с московским "Спартаком" не смогут сыграть Педро, Родригао и Ильзат Ахметов.
Источник: "Спорт Экспресс"
Орлов: травмы Вендела и Глушенкова подстегнут "Зенит" купить игрока. А куда деваться? Иначе чемпионом не станешь
Футбольный комментатор и известный болельщик "Зенита" Геннадий Орлов прокомментировал травмы у ключевых футболистов петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"