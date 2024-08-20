"По стилю игры нынешнее "Динамо" очень подойдет Антону Миранчуку, поэтому я уверен, что у Марцела Лички он был бы футболистом основного состава. Он похож по манере игры на Бителло, но если тренер сказал, что ему интересен Миранчук, то Личка нашел бы место и ему, и бразильцу в составе "Динамо", - сказал Гранат.
В конце прошлого сезона Антон Миранчук не стал продлевать контракт с московским "Локомотивом", за "железнодорожников" он провел 28 матчей, забил 8 голов и сделал 7 ассистов. В настоящее время 28-летний футболист находится в поиске нового клуба в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро. Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка в комментарии СМИ изъявил желание иметь Антона в своем составе.
Источник: Metaratings
Гранат: по стилю игры нынешнее "Динамо" очень подойдет Миранчуку, у Лички он был бы основным
Бывший игрок "Динамо" Владимир Гранат предположил, как бы играл полузащитник Антон Миранчук в составе бело-голубых.
Фото: ФК "Локомотив"