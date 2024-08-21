Медведев: насколько сделка по Соболеву близка к закрытию? Далека, как до Луны

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возможный переход форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: Чемпионат.com
"Что по поводу Александра Соболева? Он случайно не по пути в Питер? Неслучайно нет. Насколько эта сделка близка к закрытию? Далека, как до Луны", - цитирует Медведева "СЭ".

Во вторник, 20 августа в СМИ появились сообщения о том, что петербургский "Зенит" возобновил переговоры о переходе нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.

Напомним, в минувшие выходные в матче против "Химок" сине-бело-голубые потеряли из-за травмы текущего лучшего бомбардира РПЛ Максима Глушенкова. В ближайшую субботу, 24 августа, клуб с берегов Невы примет в рамках 6-го тура чемпионата России "Спартак".

Александр Медведев Зенит Александр Соболев Спартак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится