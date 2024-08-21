"Что по поводу Александра Соболева? Он случайно не по пути в Питер? Неслучайно нет. Насколько эта сделка близка к закрытию? Далека, как до Луны", - цитирует Медведева "СЭ".
Во вторник, 20 августа в СМИ появились сообщения о том, что петербургский "Зенит" возобновил переговоры о переходе нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.
Напомним, в минувшие выходные в матче против "Химок" сине-бело-голубые потеряли из-за травмы текущего лучшего бомбардира РПЛ Максима Глушенкова. В ближайшую субботу, 24 августа, клуб с берегов Невы примет в рамках 6-го тура чемпионата России "Спартак".
Медведев: насколько сделка по Соболеву близка к закрытию? Далека, как до Луны
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал возможный переход форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: Чемпионат.com