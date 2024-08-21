"Спартак" встал на чемпионские рельсы? Хотелось бы, время покажет. Пока говорить об этом слишком рано, как мне кажется. Но, конечно, хочется, чтобы это было так", - цитирует Давыдова "РБ Спорт".
После 5-ти проведенных туров московский "Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Деяна Станковича 10 набранных очков. Кроме того, в первых 2-х турах группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" одержал две победы - над "Динамо" и "Крыльями Советов" (оба матча - 3:0).
24-го августа в 6-м туре РПЛ "Спартак" сыграет против "Зенита" в Санкт-Петербурге. 27-го августа красно-белые в Кубке России встретятся с махачкалинским "Динамо", а в матче 7-го тура 31-го августа примут на своем поле казанский "Рубин".
Давыдов: "Спартак" встал на чемпионские рельсы? Хотелось бы, пока слишком рано об этом говорить
Экс-форвард "Спартака" Денис Давыдов оценил выступления красно-белых на старте сезона.
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