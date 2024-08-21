СМИ: "Севилья" хотела бесплатно арендовать Тикнизяна с правом выкупа. "Локомотив" отказал

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян мог перейти в "Севилью" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
Испанская "Севилья" проявляла интерес к левому защитнику "Локомотива" Наиру Тикнизяну. Как сообщает Metaratings, в испанском клубе рассчитывали взять игрока сборной Армении в бесплатную аренду на сезон с опцией выкупа в размере 5-ти миллионов евро. Платеж должен был быть растянут до лета 2027-го года.

По данным источника, "Локомотив" отклонил данное предложение. Напомним, в зимнее трансферное окно Тикнизян мог оказаться в санкт-петербургском "Зените", однако сине-бело-голубые переключились на защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова, который присоединился к команде в летнее трансферное окно.

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