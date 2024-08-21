"Мы никак не комментируем это. Это проблемы Андреева, пока", - цитирует Еремякина "Матч ТВ".
После матча 5-го тура РПЛ, в котором "Оренбург" на выезде уступил "Ростову" со счётом 2:3, спортивный директор гостей в нецензурной форме подверг критике работу главного судьи встречи Владислава Безбородова и членов его бригады. Заявления Дмитрия Андреева станут предметом для рассмотрения комитетом по этике Российского футбольного союза, заседание которого пройдёт 30 августа.
Президент "Оренбурга" - о заседании комитета по этике РФС: это проблемы Андреева
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин отказался давать комментарии по поводу рассмотрения комитетом по этике РФС заявлений спортивного директора команды Дмитрия Андреева.
Фото: Сергей Астахов / "Матч ТВ"