"В моем детстве я два раза бил пенальти. Один забил, а другой нет. Мне же вратарь никогда не бил. Во взрослом футболе, считаю, надо заниматься своим делом. Где родился, там и пригодился. Я сторонник этого", - цитирует Акинфеева "Матч ТВ".
Игорь Акинфеев - воспитанник московского ЦСКА. За основную команду "армейцев" выступает с 2003 года. За это время принял участие в 772 матчах, в которых пропустил 700 голов и оформил 320 "сухарей". В составе сборной России выступал с 2004 по 2018 гг. За это время вышел на поле 111 раз, пропустил 95 голов и оформил 48 "сухарей".
Игорь Акинфеев: считаю, где родился, там и пригодился
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своим мнением о пробитии им пенальти.
Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press