"Это главный матч не в чемпионате, а в туре. В чемпионате еще будут главные матчи, мы пока не знаем какие. Но, честно говоря, "Динамо" – "Краснодар" - это не менее значимый и интересный матч будет. Просто в питерском матче большая интрига из-за того, что не будет Вендела и Глушенкова", - сказал Колосков.
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в эту субботу, 24 августа, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, главным арбитром назначили Виталия Мешкова. За сине-бело-голубых из-за травм не смогут сыграть лучший бомбардир Максим Глушенков и лучший ассистент бразильский полузащитник Вендел. Московская команда в последних пяти играх РПЛ и Кубка России не пропустила ни одного мяча. Напомним, в прошлом сезоне петербуржцы дома сыграли с красно-белыми вничью 0:0, в Москве петербургский клуб одержал победу со счетом 3:1.
Источник: "Спорт День за Днем"
Президент РФС Колосков: "Зенит" - "Спартак" - это главный матч не в чемпионате, а в туре
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"