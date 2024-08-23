"Краснодар" - очень сильная команда, которая будет мешать другим находиться на вершине турнирной таблице. У них есть хорошие игроки из Латинской Америки. Сейчас они купили хорошего центрального защитника, есть Оласа, про Кордобу и говорить нечего - лучший нападающий в РПЛ вместе с Тюкавиным и Кассьеррой. Нас ждёт очень сложная игра с командой, которая приедет за победой. Не думаю, что они будут защищать ничью, только три очка", - сказал Личка.
Матч между "Динамо" и "Краснодаром" состоится в это воскресенье, 25 августа, на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. В турнирной таблице бело-голубые занимают второе место, имея в своем активе 12 очков, "быки" располагаются на пятой строчке с 9-ю набранными баллами.
Напомним, в прошлом сезоне динамовцы столкнулись с "Краснодаром" в последнем 30-м туре, от которого зависело судьба чемпионского титула. В итоге подопечные Марцела Лички не смогли добиться хотя бы ничьей, чтобы завоевать золотые медали, минимально уступив со счетом 0:1.
Источник: "Чемпионат"
Личка - о матче с "Краснодаром": нас ждёт очень сложная игра с командой, которая приедет за победой
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка оценил игру "Краснодара" перед обоюдной игрой в рамках 6-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"