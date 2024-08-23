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Гендир "Пари НН": мы планируем подписать 1–2 футболистов

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов рассказал о планах клуба на оставшиеся дни трансферного окна.
Фото: ФК "Пари НН"
"Планы до конца трансферного окна есть. Планируем подписать 1–2 футболистов", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Пари НН" может подписать на правах свободного агента нападающего Артема Дзюбу. После 5-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 6 очков. В воскресенье, 25-го августа, команда Саши Илича сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов" в 6-м туре чемпионата России.

Нижний Новгород Российские трансферы Давид Мелик-Гусейнов
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