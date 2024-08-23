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Агент Щенникова рассказал о будущем игрока

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Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы экс-игрока ЦСКА Георгия Щенникова, высказался по поводу будущего игрока.
Фото: ПФК ЦСКА
"У Щенникова все нормально. Он занимается бизнесом. В ближайшее время он должен принять решение, долго в футбол не играет", - цитирует слова агента "СЭ".

Георгий Щенников является воспитанником футбольной академии ЦСКА. За основную команду футболист провел 367 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 15 голевых передач.

1 июля 2023 года по истечении срока контракта российский защитник покинул стан "армейцев", после чего взял паузу в карьере.

Георгий Щенников ЦСКА Российские трансферы
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