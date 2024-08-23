"В России трансферное окно открыто до 12 сентября. Все может быть. Ничего нельзя исключать", - цитирует слова Орещука "Спорт день за днем".
Напомним, что недавно было официально объявлено о том, что Вендел и Клаудиньо продлили контракты с "Зенитом".
Уже завтра в рамках 6 тура Российской Премьер-Лиги состоится матч между "Зенитом" и "Спартаком". Встреча стартует в 17:00 по московскому времени.
Роман Орещук считает, что продление Вендела и Клаудиньо не гарантирует того, что они останутся в "Зените"
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался по поводу продления контрактов Вендела и Клаудиньо с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"