"Ведем переговоры по всем направлениям. Больше интересует заграница: и ближнее зарубежье, и дальнее. Думаю, понимание по этому вопросу будет в сентябре-октябре", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Андрей Канчельскис возглавлял киргизский "Мурас Юнайтед" c 2023 года, этим летом клуб объявил о расставании с российским тренером - в заявлении было указано, что Канчельскис переходит на другое место работы. Ранее российский специалист работал в казахстанском "Тоболе", узбекском "Новбахоре", а также в "Торпедо-ЗИЛе" и "Уфе".
Канчельскис: веду переговоры по всем направлениям. Больше интересует заграница
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал о поисках работы.
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