"Потихонечку к этому шло, работаем дальше". Защитник "Рубина" - об отставке Артиги

- После увольнения Артиги работаем дальше. Потихонечку к этому шло. А Олег Александрович уже давно в клубе, взял что-то у каждого тренера. В изменениях есть свои нюансы, но не буду их раскрывать.
Серия без побед пока не давит, но с новым тренером будем исправлять ситуацию, в которую попали, - цитирует Тесленко "Чемпионат".
Напомним, что в октябре казанский "Рубин" объявил об отставке Франка Артиги - испанец работал в клубе с января текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в подмосковных "Химках" и столичной "Родине".
Исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин, входивший в тренерский штаб казанцев с 2019 года. По итогам 12 сыгранных туров команда занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.