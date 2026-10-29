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"Потихонечку к этому шло, работаем дальше". Защитник "Рубина" - об отставке Артиги

Защитник "Рубина" Егор Тесленко высказался об отставке Франка Артиги.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Тесленко, все шло к отставке Артиги, но команда работает дальше.

- После увольнения Артиги работаем дальше. Потихонечку к этому шло. А Олег Александрович уже давно в клубе, взял что-то у каждого тренера. В изменениях есть свои нюансы, но не буду их раскрывать.
Серия без побед пока не давит, но с новым тренером будем исправлять ситуацию, в которую попали, - цитирует Тесленко "Чемпионат".

Напомним, что в октябре казанский "Рубин" объявил об отставке Франка Артиги - испанец работал в клубе с января текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в подмосковных "Химках" и столичной "Родине".

Исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин, входивший в тренерский штаб казанцев с 2019 года. По итогам 12 сыгранных туров команда занимает 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.

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