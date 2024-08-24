"Почему решили поменять Рябчука? Замена была вынужденная, он получил удар. В перерыве во время мочеиспускания у него была кровь. Замена была необходима", - цитирует Станковича "Матч ТВ".
Сегодня, состоялся матч 6-го тура российской Премьер?лиги, в котором "Спартак" сыграл в гостях вничью с "Зенитом". Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась со счетом 0:0. Напомним, в перерыве защитника красно-белых Олега Рябчука заменил Даниил Хлусевич.
Команда Деяна Станковича набрала 11 очков и поднялась на 4-ю строчку в турнирной таблице.
Станкович - о замене Рябчука: он получил удар. В перерыве во время мочеиспускания у него была кровь
Наставник "Спартака" Деян Станкович рассказал, почему поменял защитника Олега Рябчука в перерыве матча против "Зенита" в 6-м туре РПЛ (0:0).
Фото: "Матч ТВ"