"Очень эмоциональный матч. Думаю, все, кто смотрели игру, получили удовольствие. Мы хорошо начали матч, затем упустили инициативу. Такое уже случалось в прошлом сезоне. В конце могли забить второй, третий и четвертый голы. Главное — добились победы", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
Сегодня, 25-го августа, "Краснодар" одержал гостевую победу над московским "Динамо" в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0 благодаря автоголу Бальбуэна. После 6-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на 3-ей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками.
В следующем туре южане сыграют на выезде с московским "Локомотивом", который на данный момент занимает 4-е место с 12-ю набранными очками в своем активе.
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о победе над "Динамо"
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о победе над "Динамо" в матче 6-го тура РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"