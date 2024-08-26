"Не знаю все подробности, какие там разговоры и что. Может, до конца карьеры будут говорить о "Спартаке"? Разговаривал с Валерием Георгиевичем, обсуждали ситуацию. За все время были какие-то диалоги. Он высказывал свою позицию, я свою. Знаю его позицию. Но это наш личный разговор, подробностей лучше не выносить", - цитирует Глебова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Ростова" Данил Глебов в ближайшее время может перейти в московский "Спартак". В прошлом сезоне капитан южан отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 39-ти матчах во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 6-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на восьмой строчке с 8-ю набранными очками, красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата с 11-ю очками в своем активе.
Глебов - о возможном переходе в "Спартак": обсуждал это с Карпиным, знаю его позицию
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"