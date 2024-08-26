"Уверен, каждый человек любит и уважает "Краснодар", у нас всегда много болельщиков на домашних и выездных играх. Я думаю, что 50% России болеет за "Краснодар", - цитирует игрока "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Олакунле Олусегун провел за "Краснодар" во всех турнирах 39 матчей и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 2,8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 6-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 набранных очков.
Олусегун: половина России болеет за "Краснодар"
Нападающий "Краснодара" Олакунле Олусегун убежден, что половина России болеет за "быков".
Фото: ФК "Краснодар"