"Да, конечно, это пенальти, очевидно пенальти, ведь там держат человека за руку. А наша ЭСК… Ну а что ЭСК? Ну, скажут, был пенальти. Или скажут - не было. Как обычно, будут обелять арбитров. А толку-то в этом? Надо самим разбираться. Я понимаю, что тот же Мажич ничего такого существенного не привнес для нашего футбола, потому что судьи сейчас косячат еще больше", - заявил Радимов.
В матче 6-го тура чемпионата России московское "Динамо" принимало на своем поле "Краснодар". Главным арбитром матча был Сергей Карасев. Игра завершилась минимальной победой гостей. В концовке встречи уругвайский полузащитник бело-голубых Диего Лаксальт упал в штрафной площади соперника. Бригада во главе с Карасевым не зафиксировала нарушения правил.
После 6-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице с 12-ю очками. Столько же очков в первых 6-ти матчах на счету "Краснодара". Обе команды отстают от лидирующего "Локомотива" на 3 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Радимов - о неназначенном пенальти в матче "Динамо" - "Краснодар": ЭСК будет обелять арбитров, как обычно
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о судействе в матче 6-го тура РПЛ между "Динамо" и "Краснодаром" (0:1).
Фото: "Матч ТВ"