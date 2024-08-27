"Мы посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Думаю, в переходе Ивана еще ничего не решено", - цитирует Павловича Sport24.
Ранее СМИ сообщали, что переговоры по трансферу игрока сборной Сербии в стан сине-бело-голубых застопорились, поскольку стороны не могли прийти к компромиссу по поводу заработной платы 23-летнего футболиста. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarket, рыночная стоимость полузащитника составляет 18 млн евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Агент Илича не исключил трансфер своего клиента в "Зенит"
Ивица Павлович, агент полузащитника "Торино" Ивана Илича, допустил переход своего клиента в петербургский "Зенит".
Фото: Fabio Ferrari / globallookpress.com