— Кокорин сказал, что вы отказались от перехода в "Арис". Мы не можем понять, шутка это или нет.
— Отгадывайте как хотите (улыбается). Сане огромный привет передавайте, он крутой, - сказал Дзюба.
Ранее нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин заявил, что нападающего Артема Дзюбу приглашали присоединиться к клубу. В прошлом сезоне форвард отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами в 25-ти встречах за московский "Локомотив" во всех турнирах. Дзюба покинул команду этим летом на правах свободного агента - сообщалось, что руководство "железнодорожников" решило не продлевать контракт с форвардом.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро, сообщалось, что нападающий может перейти в махачкалинское "Динамо" или китайский "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет Леонид Слуцкий.
Источник: "СЭ".
Дзюба - о словах Кокорина про отказ кипрскому "Арису": отгадывайте как хотите
Нападающий Артем Дзюба высказался о возможном переходе в кипрский "Арис".
Фото: ФК "Локомотив"