- Мы не разбрасываемся деньгами. Живём от матча к матчу. Посмотрим, как пройдём в Кубке дальше. А там уже понятно, что ребята получат деньги, - передает слова гендиректора махачкалинской команды "Матч ТВ".
Напомним, встреча между "Спартаком" и "Динамо" прошла во вторник, 27 августа и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0, единственный гол на 14-й минуте забил форвард Гамид Агаларов, уверенно реализовав пенальти.
В турнирной таблице РПЛ "Динамо" Махачкала располагается на 13-й строчке, набрав в шести турах пять баллов. В следующем матче коллектив Хасанби Биджиева встретится с "Крыльями Советов", игра пройдёт 1-го сентября и начнётся в 17:30 по столичному времени.
Гендиректор махачкалинского "Динамо" ответил, получат ли игроки премиальные после победы над "Спартаком"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов после победы в Кубке России над "Спартаком" рассказал, получат ли футболисты команды премиальные.
Фото: "Динамо Махачкала"