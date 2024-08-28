Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
15:00
РостовНе начат
Нижний Новгород
17:15
КраснодарНе начат
Динамо
19:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
19:30
ХимкиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
Перенесён
Хетафе
Атлетик
20:00
ВаленсияНе начат
Вальядолид
20:00
ЛеганесНе начат
Атлетико
22:30
ЭспаньолНе начат
Реал Сосьедад
22:30
АлавесНе начат

Гендиректор махачкалинского "Динамо" ответил, получат ли игроки премиальные после победы над "Спартаком"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов после победы в Кубке России над "Спартаком" рассказал, получат ли футболисты команды премиальные.
Фото: "Динамо Махачкала"
- Мы не разбрасываемся деньгами. Живём от матча к матчу. Посмотрим, как пройдём в Кубке дальше. А там уже понятно, что ребята получат деньги, - передает слова гендиректора махачкалинской команды "Матч ТВ".

Напомним, встреча между "Спартаком" и "Динамо" прошла во вторник, 27 августа и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0, единственный гол на 14-й минуте забил форвард Гамид Агаларов, уверенно реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ "Динамо" Махачкала располагается на 13-й строчке, набрав в шести турах пять баллов. В следующем матче коллектив Хасанби Биджиева встретится с "Крыльями Советов", игра пройдёт 1-го сентября и начнётся в 17:30 по столичному времени.

Динамо Мх Кубок России Шамиль Газизов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится