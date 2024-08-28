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Ташуев: мне недавно звонили некоторые российские клубы, спрашивали, готов ли я пойти к ним

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Бывший тренер "Факела" Сергей Ташуев рассказал об интересе со стороны российских клубов, а также команды из Казахстана.
Фото: ФК "Факел"
"Мне недавно звонили некоторые российские клубы, спрашивали, готов ли я пойти к ним. Постоянно есть какие?то звонки, разговоры, но до конкретики не доходило. Два месяца назад мне звонили из "Астаны", спрашивали, готов ли я в случае чего. Поэтому никакой конкретики с казахстанским клубом нет", - сказал Ташуев.

Последним место работы Сергея Ташуева был воронежский "Факел", в апреле 2024 года 65-летний российский специалист покинул пост, официально причиной ухода называли семейные обстоятельства. Недавно в воронежском клубе снова произошла смена главного тренера, Ташуев тогда изъявлял желание возобновить тренерскую работу. Сергей Абуезидович помимо "Факела" возглавлял грозненский "Ахмат", "Анжи", "Кубань", "Чайку", в сезоне-09/10 был тренером "Краснодара".

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Ташуев
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