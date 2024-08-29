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Сперцян: возвращение Севикяна в "Локомотив"? Главное, чтобы он играл

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Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику сборной Армении Эдгару Севикяну со стороны "Локомотива".
Фото: ФК "Пари НН"
"Возвращение Севикяна в "Локомотив"? Не знаю, возвращается он или нет. Но главное, чтобы он играл", - цитирует Сперцяна "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к полузащитнику "Ференцвароша" Эдгару Севикяну со стороны московского "Локомотива". Сообщается, что "железнодорожники" могут арендовать игрока сборной Армении в последние дни трансферного окна. Севикян, однако, не является приоритетной целью "Локо" на трансферном рынке.

Эдгар Севикян выступает в составе венгерского "Ференцвароша" с января текущего года. Ранее воспитанник академии "Локомотива" был игроком нижегородского "Пари НН". На старте текущего сезона Севикян принял участие в 1 матче, проведя на поле 8 минут.

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