"Возвращение Севикяна в "Локомотив"? Не знаю, возвращается он или нет. Но главное, чтобы он играл", - цитирует Сперцяна "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к полузащитнику "Ференцвароша" Эдгару Севикяну со стороны московского "Локомотива". Сообщается, что "железнодорожники" могут арендовать игрока сборной Армении в последние дни трансферного окна. Севикян, однако, не является приоритетной целью "Локо" на трансферном рынке.
Эдгар Севикян выступает в составе венгерского "Ференцвароша" с января текущего года. Ранее воспитанник академии "Локомотива" был игроком нижегородского "Пари НН". На старте текущего сезона Севикян принял участие в 1 матче, проведя на поле 8 минут.
Сперцян: возвращение Севикяна в "Локомотив"? Главное, чтобы он играл
Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику сборной Армении Эдгару Севикяну со стороны "Локомотива".
Фото: ФК "Пари НН"