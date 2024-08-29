"Когда Артем переходил в "Локомотив", тоже был скепсис. А он почти в одиночку оставил команду в РПЛ. Уверен на сто процентов: команда, которая возьмет Артема Дзюбу, вытянет джекпот. Мало того что он сверхмастеровит, так еще и не теряет качества с возрастом. Да, он всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Сейчас Артем невероятно мотивирован. Ситуации, когда его недооценивают, являются для него большим спортивным вызовом", - цитирует Слуцкого "СЭ".
Контракт экс-форварда сборной России Артема Дзюбы с "Локомотивом" подошел к концу 1-го июля 2024-го года. С тех пор 36-детний нападающий находится в статусе свободного агента. В составе "железнодорожников" Дзюба выступал с февраля 2023-го года после ухода из турецкого клуба "Адана Демирспор".
Всего на счету Дзюбы 39 матчей в футболке "Локомотива". В них форвард отметился 12-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют самарские "Крылья Советов".
Слуцкий: уверен на сто процентов, что команда, которая возьмет Дзюбу, вытянет джекпот
Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий высказался об уровне экс-форварда "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: "Большое Шоу, третий сезон" ВК