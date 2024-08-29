"Меня удивляет, что Дзюба до сих пор без команды. Я понимаю, что у него могут быть запросы по зарплате. А, может, для него сейчас зарплата не важна, главное - играть и забивать. Всё-таки за карьеру он успел заработать. Есть много команд, которым он вполне мог бы помочь", - сказал Дьяков.
В конце прошлого сезона у Артема Дзюбы закончился контракт с московским "Локомотивом", игрок и клуб не пришли к соглашению о продлении, нападающий в настоящее время остается на рынке свободных агентов. За полтора сезона в стане железнодорожников 36-лентий форвард провел 39 матчей, в которых отличился 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Ранее в СМИ сообщали, что Дзюба может перейти в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, сообщалось также о переходе в самарские "Крылья Советов". По оценке портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Дьяков: меня удивляет, что Дзюба до сих пор без команды
Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о продолжении карьеры 36-летнего нападающего Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости