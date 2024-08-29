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Круговой: я готов умирать за ЦСКА

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Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал, на что готов пойти ради своего нового клуба.
Фото: "Матч ТВ"
"Я тоже могу про себя сказать, что буду продолжать биться, помогать, готов умереть за клуб, чтобы приносить ему как можно больше пользы и выигрывать все матчи" — сказал Круговой "Матч ТВ".

В начале этого года Круговой подписал соглашение с ЦСКА, но по условиям контракта перешел в армейскую команду только в июне. Защитник будет играть за "армейцев" до конца сезона 2027/28. В текущем сезоне Круговой провел за ЦСКА 8 матчей во всех турнирах и отметился 1 забитым мячом.

ЦСКА Данил Круговой
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