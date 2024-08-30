"Рассматриваю Маухуба как потенциального игрока стартового состава. Идет конкуренция. Тюкавин для нас очень важный игрок, нападающий номер один, но когда ты играешь два матча в неделю… Хорошо, что к нам пришел Эль?Мехди, думаю, он покажет свои возможности. Он молодой игрок, ему 21 года. Уверен, что он может решать игры и забить 8–10 мячей за сезон, как Тюкавин", - цитирует Личку "Матч ТВ".
Мехди Маухуб перешел в московское "Динамо" из марокканского клуба "Раджа" этим летом за 1,7 миллионов евро. В 2024 году нападающий принял участие в 24-х встречах и записал на свой счет девять забитых мячей и одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 600 тысяч евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года.
Игрок молодежной сборной Марокко дебютировал за московское "Динамо" в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с самарскими "Крыльями Советов" (5:1). Напомним, что после 6-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками.
Личка: рассматриваю Маухуба как потенциального игрока стартового состава
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о новичке Мехди Маухубе.
Фото: ФК "Динамо"