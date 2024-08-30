По информации источника, защитник калининградской "Балтики" Диего Луна в ближайшее время перейдет в подмосковные "Химки" - стороны договорились об условиях сделки.
Диего Луна перешел в калининградскую "Балтику" из "Каракаса" зимой 2024 года за 250 тысяч евро. Центральный защитник провел за калининградцев во всех турнирах 20 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего венесуэльца в 800 тысяч евро, действующее соглашение игрока с балтийцами рассчитано до лета 2027 года.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Химки" подпишут защитника "Балтики" Луну
Защитник Диего Луна перейдет в подмосковные "Химки".
Фото: ФК "Балтика"