"Нам по-любому больше нужно, чем им. Мы голодная команда, так что будем выходить и каким-нибудь способом набирать три очка", - цитирует слова Ведерникова "Чемпионат".
Напомним, что очная встреча между командами состоится уже сегодня. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и стартует в 17:30 по московскому времени.
На данный момент "Зенит" располагается на 2 месте турнирной таблицы РПЛ с 14 набранными очками, "Пари НН" - на 10 позиции с 6 набранными баллами.
Игрок "Пари НН" Ведерников - о предстоящем матче: нам по-любому больше надо, чем "Зениту"
Игрок "Пари Нижний Новгород" Данила Ведерников поделился ожиданиями от предстоящего матча против петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Ростов"