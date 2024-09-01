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Экс-тренер "Ахмата" Магомед Адиев может возглавить клуб из Казахстана

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Покинувший пост главного тренера "Ахмата" Магомед Адиев может продолжить карьеру в казахстанском "Актобе".
Фото: ФК "Ахмат"
Руководство грозненского клуба 1 сентября объявило об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера по соглашению сторон. Команда по итогам шести туров российского чемпионата занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков и не одержав ни одной победы. В 7-м туре грозненцы дома сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" (0:0).

Магомед Адиев пришел в "Ахмат" в апреле 2024 года, одновременно он работал главным тренером сборной Казахстана. С начала нового сезона специалист ушел из национальной команды и подписал новое соглашение с грозненским клубом.

Отметим, наставник казахстанского "Актобе" Дмитрий Парфёнов также расторгнул контракт с клубом по соглашению сторон. Команда идет на втором месте в чемпионате Казахстана, отставая от лидирующего "Кайрата" на одно очко.

После ухода Адиева из "Ахмата" в прессе назвали фамилии кандидатов на вакантное место. По информации СМИ, новым главным тренером клуба из Грозного могут стать Сергей Ташуев и Андрей Талалаев, ранее уже возглавлявшие "Ахмата".

Источник: "Спорт Экспресс"

Ахмат Магомед Адиев Актобе
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