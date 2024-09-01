"Россияне отказались сидеть рядом с Соболевым в раздевалке? У команды три дня выходных. Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет", - сказал Медведев.
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака", о трансфере объявили 30 августа. Сегодня, 1 сентября, появилась новость о том, что некоторые российские футболисты сине-бело-голубых не хотят сидеть рядом с экс-спартаковцем в раздевалке. Один из трех источников, знакомых со ситуацией, заявил, что конфликта нет, а вопрос о местах в раздевалке поднимался скорее в шутливой форме.
Отметим, что руководство "Спартака" на старте сезоне отстранило Соболева от тренировок с первой командой, 27-летний форвард успел сыграть 67 минут в первом туре против "Оренбурга" (0:2).
Источник: Sport24
В "Зените" отреагировали на новость о том, что россияне не хотят сидеть рядом с Соболевым в раздевалке
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал новость о том, что некоторые российские игроки не хотят сидеть рядом с Александром Соболевым в раздевалке.
Фото: РИА Новости