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Червиченко: Соболев может быть первым в конкурсе "кто лучше отполирует лавку"

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Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался по поводу трансфера нападающего Александра Соболева в "Зенит".
Фото: РИА Новости
"Я говорил, что у него будут непростые отношения с игроками "Зенита". Он затевал пару драк, провоцировал. А потом пришёл в коллектив: "Извините, пацаны". Такое не со всеми пройдёт. Думаю, больше в шутку, что не захотели с ним сидеть. Но мне кажется, что у бразильской банды к Соболеву будет отторжение. Хотя Глушенкова хорошо приняли. Плюс Лусиано показал великолепную игру. Соболев может быть первым в конкурсе "кто лучше отполирует жопой лавку", - сказал Червиченко.

В прессе на протяжении всего лета писали о переходе Соболев из "Спартака" в "Зенит". 30 августа пресс-служба петербургского клуба официально объявило о переходе 27-летнего форварда, контракт рассчитан на три года с возможностью продления на один сезон. Руководство красно-белых после первого тура чемпионата отстранило футболиста от тренировок с первой командой. В текущем сезоне нападающий успел провести на поле 67 минут в матче 1-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2). В прошлом розыгрыше российского чемпионата Соболев принял участие в 34 матчах за московский клуб, в которых отметился 10 забитыми мячами и сделал восемь голевых передач.

1 сентября в СМИ появилась информация о том, что некоторые российские игроки сине-бело-голубых не захотели сидеть рядом с Александром Соболевым в раздевалке. Один из трех источников уточнил, что конфликта не было, а вопрос рассадки встал скорее в шутливой форме. Председатель правления "Зенита" Александр Медведев назвал новости выдумкой жалких ничтожных людишек.

Источник: "Чемпионат"

Андрей Червиченко Спартак Александр Соболев
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