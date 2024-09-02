Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
19:30
ЧайкаНе начат

Источник: Соболев пошел на понижение зарплаты ради перехода из "Спартака" в "Зенит"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий сборной России Александр Соболев пошел на понижение зарплаты, чтобы перейти в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, зарплата 27-летнего форварда в клубе с берегов Невы составит около 2 млн евро в год с учетом бонусов. Отмечается, что "Спартак" отказывался продавать игрока в "Зенит" за 8 миллионов и Соболев согласился пойти на понижение заработка. В итоге часть его зарплаты покрыла разницу между изначальной и итоговой суммами сделки.

Ранее была информация, что Соболев будет зарабатывать в "Зените" 2,5 миллиона евро без учета бонусов.

Нападающий выступал за столичный клуб с 2020 года. За это время он принял участие в 140 матчах, в которых отметился 58 забитыми мячами и 32 ассистами на партнеров. В составе красно-белых Соболев выигрывал Кубок России.

Источник: "РБ-Спорт"

Александр Соболев Зенит Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 17
  • Нравится
  • -9
  • Не нравится