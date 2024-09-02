Как сообщает источник, зарплата 27-летнего форварда в клубе с берегов Невы составит около 2 млн евро в год с учетом бонусов. Отмечается, что "Спартак" отказывался продавать игрока в "Зенит" за 8 миллионов и Соболев согласился пойти на понижение заработка. В итоге часть его зарплаты покрыла разницу между изначальной и итоговой суммами сделки.
Ранее была информация, что Соболев будет зарабатывать в "Зените" 2,5 миллиона евро без учета бонусов.
Нападающий выступал за столичный клуб с 2020 года. За это время он принял участие в 140 матчах, в которых отметился 58 забитыми мячами и 32 ассистами на партнеров. В составе красно-белых Соболев выигрывал Кубок России.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: Соболев пошел на понижение зарплаты ради перехода из "Спартака" в "Зенит"
Нападающий сборной России Александр Соболев пошел на понижение зарплаты, чтобы перейти в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"