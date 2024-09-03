- Удовлетворены ли мы ответами Мажича? Некоторые вопросы пока остались в подвешенном состоянии, потому что требуют анализа. Прозвучали определенные предложения от клубов РПЛ, Мажич и коллеги из РФС их услышали. Понятно, что формат и полномочия сегодняшнего совещания не предполагали конкретных решений. Но, в любом случае, то, что состоялся разговор глаза в глаза - это важно, - передаёт слова Бабаева Sport24.
В течение семи прошедших туров нового сезона-2024/2025 Российской премьер-лиги неоднократно возникали судейские скандалы, вызванные недовольством представителей клубов лиги спорными решениями рефери на матчах чемпионата России.
51-летний сербский экс-арбитр ФИФА Милорад Мажич 27 июня 2023 года был официально назначен на должность руководителя департамента судейства Российского футбольного союза.
Гендиректор ЦСКА - о встрече клубов РПЛ с главой департамента судейства: состоялся разговор глаза в глаза - это важно
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о состоявшейся встрече представителей клубов РПЛ с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.
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