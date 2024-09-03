"Сейчас многие с детства за Батракова, он фактически должен превратиться в связующее звено в сборной. Блестящая политика "Локомотива" в смысле состава из российских игроков. Побольше бы нам таких Батраковых. Стоит ждать Батракова в "Зените"? Не в этом сезоне точно. Потом, если он продолжит так играть, то может и в "Барселоне" оказаться" - цитирует Губерниева Metaratings.
Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 9 матчах, в которых сумел забить 3 гола и отдать 5 голевых передач. В результате удачного сезона атакующий полузащитник впервые получил вызов во взрослую сборную России, которой предстоят товарищеские матчи со сборными Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). Согласно интернет-порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока, по состоянию на 4 июня 2024 года, составляет 700 тыс. евро.
Губерниев - о Батракове: может и в "Барселоне" оказаться
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал удачный старт сезона со стороны полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова и его вызов в сборную России по футболу.
Фото: ФК "Локомотив"