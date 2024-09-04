1) Сделать рейтинг судей открытым и прозрачным.
2) Сделать открытой систему назначения арбитров на матчи.
3) Регулярные семинары для клубов с подробным разъяснением всех современных трактовок — что можно, а что нельзя, где фол, а где — нет. Перед началом сезона — в обязательном порядке.
4) Введение в ЭСК представителя РПЛ, что помогло бы клубам лучше понимать логику решений.
5) Публикация переговоров между главным арбитром и ВАР, большая открытость судей.
Напомним, что вчера, 3-го сентября, руководители клубов РПЛ провели встречу с Милорадом Мажичем. На старте сезона в чемпионате России произошел ряд скандалов, связанных с судейством. Напомним, что бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев после матча 5-го тура с "Ростовом" (2:3) негативно высказался о работе арбитров и, по информации СМИ, поджидал судей в подтрибунном помещении. Функционер был отстранен от футбольной деятельности на три года, два из которых условно.
Махачкалинское "Динамо" написало открытое письмо, в котором заявило, что праздник возвращения футбола в Махачкалу был испорчен некомпетентным судейством на старте сезона.
Источник: "СЭ".
"СЭ": клубы РПЛ предложили ряд мер для улучшения работы судей
Российские клубы предложили несколько идей, направленных на улучшение работы судей.
Фото: РФС