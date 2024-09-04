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Председатель совета директоров "Локомотива" Нагорных: никаких переговоров по Миранчуку не ведется

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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о возможном возвращении Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
"Никаких переговоров по нему не ведется. Вероятности, что он вернется в команду, на сегодняшний день нет", - цитирует Нагорных "Матч ТВ".

Антон Миранчук покинул московский "Локомотив" этим летом на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник провел за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро. Сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в Турции или Греции.

Локомотив Юрий Нагорных Антон Миранчук
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